Uma juíza espanhola decretou nesta sexta-feira a prisão provisória de três dos seis suspeitos de espancar e matar Samuel Luiz Muñiz, um jovem de origem brasileira cuja morte está sendo investigada como um crime homofóbico em um caso de ampla repercussão na Espanha.

Entre os outros envolvidos no caso, uma jovem foi libertada e ainda não há informações sobre o destino dos dois menores de idade também detidos hoje como supostos participantes do crime, ocorrido no sábado passado em Corunha, no noroeste da Espanha.