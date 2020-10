2 out 2020

EFE Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) 2 out 2020

Uma juíza do tribunal de Violência contra a Mulher de Las Palmas, na Espanha, arquivou a denúncia contra o lateral-esquerdo Jonathan Silva, ex-Botafogo, depois que a esposa dele não quis apresentar denúncia de agressão contra o marido.

O jogador que defende atualmente o Las Palmas, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, chegou a ser detido por agentes da Polícia Nacional na última terça-feira, no hotel em que vive com a mulher.