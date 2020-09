Uma juíza federal bloqueou neste domingo a ordem do governo dos Estados Unidos de proibir os downloads do aplicativo de mensagens chinês WeChat no mercado americano.

Laura Beeler, juíza federal de um tribunal do Distrito Norte da Califórnia, emitiu uma ordem preliminar para bloquear a proibição dos downloads do WeChat, que entraria em vigor às 23h59 deste domingo (horário local; 0h59 de segunda-feira em Brasília).