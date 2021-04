A juíza argentina Tedesco Del Rivero, responsável pelo processo sobre a herança do ex-jogador Diego Maradona, enviou cartas diplomáticas à Venezuela, México, Belarus, Cuba, Itália, Suíça e Emirados Árabes, para tentar obter informações sobre possíveis bens e contas bancárias em nome do camisa 10, que morreu em 25 de novembro do ano passado.

O objetivo da magistrada, dos ramos cível e comercial da cidade de La Plata, na província de Buenos Aires, é determinar o patrimônio total que Maradona deixou ao falecer, por consequência de problemas cardíacos.