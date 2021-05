O ex-presidente do Peru, Martin Vizcarra (2018-2020). EFE/Arquivo

Uma juíza declarou improcedente nesta quarta-feira uma ação de amparo apresentada pelo ex-presidente do Peru, Martin Vizcarra (2018-2020), contra o Congresso por tê-lo submetido a um julgamento de impeachment e de impedi-lo de exercer qualquer cargo público durante dez anos por ter se vacinado secretamente contra a Covid-19.

A juíza Rocio del Pilar Rabines, do Sexto Juizado Constitucional do Tribunal Superior de Justiça, considerou que o recurso apresentado por Vizcarra pretendia que "a Justiça Constitucional substituísse o órgão parlamentar, o que é inadequado no que diz respeito ao impeachment por sua própria natureza".