A juíza britânica Vanessa Baraitser rejeitou nesta segunda-feira a solicitação de adiamento do julgamento de extradição do australiano Julian Assange para os Estados Unidos, após a defesa ter pedido mais tempo para analisar as novas acusações feitas por Washington contra o fundador do portal Wikileaks.

Assange compareceu ao tribunal de Old Bailey, em Londres, para confirmar sua identidade e se negar a ser extraditado ao território americano, onde enfrenta 18 acusações de espionagem e conspiração por intromissão informática, com a possibilidade de ser condenado a 175 anos de prisão.