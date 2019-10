21 out 2019

EFE Paris 21 out 2019

Os juízes instrutores que averiguam os atentados jihadistas cometidos em Paris no dia 13 de novembro de 2015, nos quais morreram 130 pessoas, finalizaram as investigações, o que abre o caminho para o início do julgamento, que não deve ocorrer em menos de um ano.

Passados quatro anos desde os atentados reivindicados pelo Estado Islâmico, os magistrados mantêm 14 indiciadas e, 11 delas em prisão preventiva, e emitiram seis mandados de detenção, informou nesta segunda-feira a promotoria antiterrorista francesa.