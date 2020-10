O julgamento do antigo ditador do Sudão, Omar al-Bashir, pelo golpe de Estado que o levou ao poder em 1989, após semanas de adiamentos, foi iniciado nesta terça-feira, em Cartum, capital do país, com a leitura das acusações do Ministério Público local.

O procurador geral do país, Tag el-Sir el-Hibir, fez a apresentação do caso contra o ex-chefe de governo e garantiu existirem "evidências, documentos, confissões e gravações de vídeos de lideranças civis e militares sobre o planejamento e a implementação do golpe".