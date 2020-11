O julgamento dos acusados de cumplicidade com os terroristas que realizaram atentados contra a redação da revista "Charlie Hebdo", em janeiro de 2015, foi adiado nesta segunda-feira mais uma vez, em meio a conflito sobre a participação de maneira remota do principal acusado, que está com Covid-19.

"O Tribunal de Paris ordena que a suspensão do processo seja prorrogada até segunda-feira, 30 de novembro", anunciou o presidente da corte, depois de apontar que o uso de videoconferência para o testemunho de Ali Riza Polat "não era necessário" neste momento.