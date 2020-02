O julgamento por corrupção contra o primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, terá início em 17 de março, 15 dias após as eleições no país e, previsivelmente, no processo de formação do novo governo.

O Tribunal de Jerusalém marcou hoje o julgamento oral, onde Netanyahu será acusado dos crimes de fraude, propina e abuso de confiança, em três casos separados de corrupção.

As eleições em Israel serão realizadas no dia 2 de março. Mas não está claro que caso Netanyahu conquiste a vitória, poderá receber o mandato do presidente para formar um governo.

Como primeiro-ministro, ele não é obrigado a renunciar, mas o Ministério Público e o Supremo Tribunal terão que se pronunciar sobre a dúvida legal sobre se ele pode liderar a criação de um novo governo, algo inédito no país.

O certo é que você não pode assumir nenhuma pasta ministerial.

No mês passado, Netanyahu retirou seu pedido de imunidade do Parlamento devido à impossibilidade de ser aprovado, quando estava em Washington com o presidente Donald Trump por ocasião da apresentação do plano de paz dos Estados Unidos para o Oriente Médio.

No mesmo dia, o procurador-geral do Estado, Avichai Mandelblit, formalizou a acusação de corrupção em um tribunal de Jerusalém, que acionou o procedimento para o julgamento oral.

Netanyahu é o político que ocupa o cargo de primeiro-ministro na história de Israel há mais tempo e se tornou o primeiro chefe de governo acusado de corrupção durante o mandato.