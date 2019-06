Protesto diante da sede do exército em foto de abril. EFE/Stringer

A junta militar que governa o Sudão negou que as forças de segurança tenham desmantelado o acampamento montado há dois meses por manifestantes na frente do quartel-general do exército em Cartum, segundo denunciou a oposição, que fala de 13 mortos durante a ação.

O porta-voz do denominado Conselho Militar Transitório, Shamsaldin Kabashi, afirmou em entrevista à rádio estatal sudanesa que seus homens não desalojaram os manifestantes, mas um grupo de "infratores" entrou no acampamento gerando uma situação de caos e as forças de segurança tiveram que intervir.