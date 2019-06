A junta militar que governa o Sudão manifestou nesta quarta-feira sua disposição para "dialogar" com todas as forças políticas do país, um dia depois de ter rompido todos os acordos assinados com a oposição e no meio de uma onda de repressão com dezenas de mortos.

"Abrimos nossas mãos brancas ao diálogo com todas as forças políticas no país para o interesse do Sudão", destacou o presidente da junta militar, Abdul Fatah Burhan, em discurso televisionado.