A ministra da Justiça da Alemanha, Christine Lambrecht, confirmou nesta quinta-feira a natureza de extrema-direita do ataque que deixou duas pessoas mortas e duas gravemente feridas ontem nos arredores de uma sinagoga na cidade de Halle, no leste do país.

"Stephan B. cometeu um massacre movido por racismo e antissemitismo", frisou o procurador-geral, Peter Frank, a respeito do autor do ataque, que se deslocou "fortemente armado" à sinagoga e deixou escrito um manifesto que esclareceu as intenções do ataque.