Um juiz federal dos Estados Unidos emitiu, nesta sexta-feira, uma ordem que bloqueia temporariamente a decisão do presidente Donald Trump de desviar US$ 6,6 bilhões do orçamento do Pentágono e do Tesouro para a construção de um muro na fronteira com o México.

O magistrado Haywood Gilliam, do tribunal de Oakland (Califórnia) deu razão para uma coalizão formada por 20 estados, em sua maioria governada por democratas, uma organização ambiental e outra de defesa dos direitos civis, que processaram o Governo Federal.