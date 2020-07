A Corte Suprema do Reino Unido. EFE/ANDY RAIN

A Corte Suprema do Reino Unido decidiu nesta quinta-feira que Juan Guaidó é o presidente reconhecido da Venezuela, em julgamento sobre o acesso às reservas de ouro do país que estão depositadas no Banco da Inglaterra.

O juiz Nigel Teare, após ouvir as partes, indicou que a instituição financeira pode receber instruções da junta designada pelo autoproclamado chefe de governo, que é reconhecido por cerca de 50 nações, entre elas Estados Unidos e Brasil, e não da indicada por Nicolás Maduro, eleito em maio de 2018.