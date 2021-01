Um tribunal britânico rejeitou nesta segunda-feira a extradição para os Estados Unidos do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, acusado por aquele país de suposta espionagem e invasão informática, com o argumento de que seria prejudicial à sua saúde mental.

A juíza Vanessa Baraitser, na sua decisão no tribunal criminal de Old Bailey, em Londres, considerou "provado" que o australiano de 49 anos está em risco de suicídio e poderia tirar sua própria vida se fosse processado nos Estados Unidos, onde provavelmente seria detido em prisão preventiva.