A Suprema Corte de Justiça da Colômbia autorizou nesta quinta-feira a extradição do dissidente da antiga guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Seuxis Paucias Hernández Solarte, conhecido como 'Jesús Santrich', que é solicitado pelo governo dos Estados Unidos sob a acusação de tráfico de drogas.

A Sala de Cassação Penal determinou a "procedência da entrega do desertor armado do Acordo para a Paz assinado pelo governo nacional com as Farc porque, entre outras razões, as condutas para delinquir e traficar entorpecentes imputadas a ele no exterior carecem de conotação política", informou o tribunal em comunicado.