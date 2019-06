O Tribunal Supremo da Venezuela (TSJ) condenou o site de notícias "La Patilla" a pagar mais de US$ 5 milhões ao presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Diosdado Cabello, um das principais figuras do chavismo, por danos morais após a reprodução de uma reportagem que o ligava ao narcotráfico.

Segundo o site, que divulgou uma decisão do TSJ que ainda não foi tornada pública, o órgão determinou que o "La Patilla" pague 30 bilhões de bolívares soberanos a Cabello. No câmbio oficial da Venezuela, o valor equivale a quase US$ 5,1 milhões.