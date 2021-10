O Tribunal Supremo da Espanha nega, de acordo com decisão tornada pública nesta terça-feira, um recurso do ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal contra a decisão do governo do país europeu de extraditá-lo aos Estados Unidos, onde é acusado por tráfico de drogas.

O Executivo espanhol decidiu pelo envio do ex-militar, conhecido como Pollo Carvajal, em março do ano passado, após receber sinal verde a Audiência Nacional.