A Corte Superior de Gaberone considerou inconstitucionais dois artigos do Código Penal de Botsuana que criminalizam as atividades homossexuais consentidas entre adultos, descriminalizando assim as relações entre pessoas do mesmo sexo nesse país do sul da África.

"Na nossa opinião, as seções 164 e 165 menosprezam o direito do litigante à dignidade, à privacidade e à liberdade e, em último caso, são discriminatórias na prática", declarou nesta terça-feira um dos três magistrados relatores do caso, Michael Leburu.