A Justiça da Argentina rejeitou um "recurso extraordinário" do Google e decidiu a favor da ex-presidente e atual vice-presidente do país, Cristina Kirchner, que entrou com uma ação judicial contra a empresa americana por ter figurar em sua busca como "Ladra da Nação Argentina".

De acordo com uma decisão divulgada nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça argentino não respondeu ao recurso da gigante da tecnologia, uma vez que não foi dirigido "contra uma sentença final ou comparável a esta".