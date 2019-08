Um tribunal de Oslo decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva de quatro semanas para o norueguês acusado pelo homicídio da meia-irmã e por tentar cometer um atentado terrorista contra uma mesquita em Baerum, nos arredores da capital.

No sábado passado, o jovem identificado pela imprensa norueguesa como Philip Manshaus, de 21 anos, supostamente matou a meia-irmã no apartamento que compartilhavam em Baerum e depois se deslocou à mesquita Al Noor, no mesmo município.