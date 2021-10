15 out 2021

EFE Redação Central 15 out 2021

Homenagem às vítimas no centro de Kongsberg. EFE//TERJE PEDERSEN

A justiça da Noruega determinou nesta sexta-feira a prisão preventiva, por quatro semanas, para o homem apontado como autor de um ataque com arco e flechas realizado na cidade de Kongsberg, no sudoeste do país.

O réu, identificado como Espen Andersen Brathen, tem 37 anos e não compareceu a uma primeira audiência sobre o caso, realizado em um tribunal da cidade de Baskerud.