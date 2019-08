Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 10 ago 2019

Um tribunal do Panamá decidiu nesta sexta-feira absolver o ex-presidente Ricardo Martinelli das acusações de espionagem política e desvio de recursos públicos feitas pelo Ministério Público e determinou que ele seja libertado da prisão.

Os juízes Roberto Tejeira, Arleen Caballero e Rául Vergara decidiram por unanimidade que que não havia provas suficientes para condenar Martinelli. O ex-presidente, que sempre negou as acusações, se diz vítima de uma perseguição política orquestrada por seu ex-aliado e sucessor no cargo, Juan Carlos Varela, que deixou o poder no início de julho.