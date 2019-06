Um tribunal dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira prorrogar a licença da única clínica de aborto do estado do Missouri, que poderá seguir fazendo esta intervenção temporariamente, até a realização da próxima audiência em 4 de junho, segundo informou a organização Planned Parenthood.

"Uma corte estadual acaba de decretar uma permissão que impede temporariamente o Missouri de eliminar o acesso ao aborto no estado", anunciou no Twitter a Planned Parenthood, rede que opera a clínica afetada, com sede em St. Louis.