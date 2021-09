A justiça dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira que o ex-presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), acusado de corrupção no país natal, poderá ser extraditado ao Peru, após ter encontrado provas suficientes para justificar tal medida.

Com a aprovação do Judiciário americano, caberá agora ao secretário de Estado, Antony Blinken, tomar a decisão final sobre a extradição ou não do ex-presidente peruano, após um processo que se prolongou por mais de dois anos.