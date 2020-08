A Justiça do Equador ordenou a prisão domiciliar do ex-presidente Abdalá Bucaram, investigado em um caso de suposto envolvimento com o crime organizado, informou nesta quinta-feira a Promotoria Geral do Estado.

Em sua conta no Twitter, disse que, com base nas provas apresentadas, um juiz expediu a "prisão domiciliar com vigilância policial" para Abdalá Bucaram Ortiz, devido à sua idade, uma vez que tem 68 anos.