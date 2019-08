O Tribunal de Sessão de Edimburgo, a corte de mais alta instância da Escócia, rejeitou de forma provisória a ação contra a suspensão do Parlamento britânico e adiou para a próxima terça-feira a audiência na qual opinará sobre a legalidade da iniciativa do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Em audiência que durou apenas meia hora, o juiz Lord Raymond Doherty descartou emitir uma "interdição provisória", ou seja, antecipar a sua decisão sobre a legalidade da medida, como pediam os litigantes. Uma vitória temporária para os planos de Johnson.