O Tribunal Constitucional da Espanha arquivou definitivamente o chamado caso "Delcygate", no qual eram investigados a permanência da vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, no aeroporto de Barajas, em Madri, no dia 20 de janeiro de 2020, e seu encontro com o ministro de Obras Públicas espanhol, José Luis Ábalos.

A decisão do tribunal implica na destruição das imagens gravadas pelas câmeras de segurança do aeroporto na noite em que ocorreu o encontro entre os dois.