O Tribunal Supremo da Espanha decidiu nesta quinta-feira manter o líder independentista catalão Oriol Junqueras na prisão ao argumentar que ele não possui imunidade europeia, contrariando assim uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

De acordo com o Supremo, Junqueras está condenado a uma sentença de 13 anos de prisão pela participação no processo de independência da Catalunha em 2017, visto como ilegal pela Justiça espanhola.

O tribunal espanhol considerou, portanto, desnecessário pedir ao Parlamento Europeu a suspensão da imunidade de Junqueras, que foi eleito como eurodeputado nas eleições de maio do ano passado.

O colegiado do Supremo que julgou no ano passado a tentativa de separação da Catalunha respondeu assim à decisão do tribunal europeu que reconheceu Junqueras como membro do Parlamento Europeu e o concedeu a imunidade dos demais membros da câmara.

Junqueras foi eleito, mas não pôde receber o registo parlamentar europeu porque os tribunais espanhóis não o autorizaram na época, pois o catalão já estava em prisão preventiva e foi julgado pela participação no processo de independência. Junto com outros líderes da tentativa de separação de 2017, Junqueras foi condenado em 14 de outubro.

Em dezembro do ano passado, o TJUE decidiu que Junqueras tinha direito à imunidade como membro eleito do Parlamento Europeu em 13 de junho, quando a Espanha proclamou oficialmente os eurodeputados eleitos.

Mas o Supremo espanhol afirmou nesta quinta-feira que o pronunciamento do tribunal europeu foi sobre a situação de Junqueras quando estava em prisão provisória, já que a imunidade como deputado europeu não é "um escudo" contra uma sentença judicial.

A sentença final "implica a exclusão da condição de eurodeputado" reconhecida pelo TJUE, diz a decisão do Supremo, que informará tanto o Parlamento Europeu como a Junta Eleitoral Central espanhola.

Junqueras é o líder do partido pró-independência Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), que com a abstenção se tornou uma peça fundamental na posse do líder socialista, Pedro Sánchez, como presidente do governo espanhol na terça-feira passada. EFE

nat-ac/vnm