O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu nesta terça-feira que a Venezuela tem legitimidade para contestar um regulamento europeu que estabelece sanções da UE contra este país.

O tribunal, com sede em Luxemburgo, anulou a decisão do Tribunal Geral que se pronunciou contrário e devolveu-lhe o caso para se pronunciar sobre o mérito do recurso de anulação das sanções apresentado pela Venezuela.