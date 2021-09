Um adolescente holandês de 12 anos conseguiu nesta quinta-feira que a Justiça da Holanda o apoiasse em uma queixa contra seu pai por não querer dar a ele a permissão necessária para ser vacinado contra a covid-19, uma decisão que agora lhe permite a receber o imunizante imediatamente, mesmo que se seu pai recorra da decisão.

O tribunal de Groningen, no norte da Holanda, concorda com o garoto porque, frisa, está ciente dos perigos do coronavírus e quer limitar o risco de contágio, principalmente para sua avó, que tem um tumor pulmonar metastático e o menino não pode visitá-la porque "está convencido" de que uma infecção teria consequências fatais para ela.