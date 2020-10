8 out 2020

EFE Madri 8 out 2020

O Superior Tribunal de Justiça de Madri negou nesta quinta-feira a imposição de medidas que restrigem, desde o fim da semana passada, as entradas e saídas de pessoas da capital da Espanha e municípios vizinhos, que visam conter a propagação do novo coronavírus.

De acordo com os magistrados que avaliaram o caso, as limitações de movimento, estabelecidas pelo governo do país, são uma "ingerencia dos poderes públicos nos direitos fundamentais dos cidadãos, sem autorização legal que respalde a medida".