O Tribunal Superior de Belfast indeferiu, nesta quinta-feira, uma ação onde alegava que uma saída da União Europeia (UE) sem acordo, no próximo dia 31 de outubro, prejudicaria o processo de paz da Irlanda do Norte, selado no Acordo da Sexta-feira Santa, em 1998.

O juiz Bernard McCloskey rejeitou o caso apresentado por três litigantes, onde argumentavam que um Brexit sem acordo, como defende o governo britânico, ameaçaria os acordos entre Londres e Dublin que "sustentam a cooperação transfronteiriça" na ilha da Irlanda.