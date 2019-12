A Justiça argentina ordenou nesta sexta-feira a liberação do ex-secretário de Obras Públicas da Argentina, José Lopez, que ocupou o cargo durante os governos Kirchneristas, de 2003 a 2015, mas este continuará detido porque foi condenado por enriquecimento ilícito em outro processo.

O Tribunal Penal Federal 7 decidiu suspender a prisão preventiva do ex-funcionário por considerar que os riscos processuais que ainda existem não eram suficientes para justificar a medida.

Entre outras razões, o Tribunal declarou que López, que ainda está sendo acusado no caso, recebeu o status de arrependido em agosto de 2018 e está atualmente no programa de proteção de testemunhas, de modo que não pode impedir o julgamento.

Na sentença, foi lembrado que o ex-ministro do Planejamento Geral Julio de Vido e o ex-secretário de Coordenação Roberto Baratta, também processados no caso, já haviam sido liberados anteriormente.

A chamada "causa dos cadernos" investiga uma suposta conspiração de Propina de ex-presidentes Kirchneristas por empresários de obras públicas. A ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que tomou posse no último dia 10, não pode ser detida por causa de sua imunidade parlamentar, está em julgamento no caso.

As resoluções para conceder liberdade aos réus no caso vieram depois que a Câmara Federal de Cassação Criminal anulou outras decisões com as quais o Tribunal rejeitou as libertações de De Vido e Baratta e ordenou a emissão de novas sob as regras para a aplicação de prisões preventivas.

Há pouco mais de um mês, a Comissão para a implementação do novo Código de Processo Penal (CPP) anunciou que o Departamento de Justiça começaria a aplicar novas diretrizes para regular as restrições à liberdade durante os processos judiciais.

Apesar da decisão, o ex-secretário de Obras Públicas não poderá sair da prisão, pois em junho foi condenado em outro caso a seis anos de detenção por enriquecimento ilícito por esconder sacos com quase US$ 9 milhões em um convento.

Lopez foi flagrado tentando entrar com sacos de dinheiro no Mosteiro Nuestra Señora de Fátima, na província de Buenos Aires

No processo criminal, a monja Celia Inés Aparicio foi absolvida. De acordo com as imagens da câmera de segurança que captou a cena, ela o ajudou a levar as notas para a instituição.