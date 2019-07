Um juiz peruano decidiu nesta segunda-feira suspender uma audiência contra o ex-presidente Ollanta Humala, que governou o país entre 2011 e 2016, e sua esposa, Nadine Herédia, para incluir no processo novas provas apresentadas pelo Ministério Público.

O juiz Richard Concepción Carhuancho, do Primeiro Tribunal de Investigação Preparatória do Poder Judiciário, remarcou a audiência para o dia 6 de agosto para permitir que os advogados de Humala tenham tempo para revisar os novos elementos de acusação e preparar a defesa do ex-presidente peruano.