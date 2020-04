O Ministério Público do Paraguai retirou nesta terça-feira da Polícia Nacional o mandado de busca e prisão contra a empresária Dalia López, responsável pelo projeto de caridade que levou ao país vizinho Ronaldinho Gaúcho e Assis, que estão em prisão domiciliar por portarem passaporte com conteúdo falso.

O paradeiro de Dalia é desconhecido desde a prisão, há um mês, do ex-jogador e do irmão e empresário, a quem foi concedida prisão domiciliar por um juiz há uma semana e que agora estão hospedados em um hotel em Assunção. Os dois pagaram fiança de US$ 1,6 milhão, mas ainda podem pegar até cinco anos de detenção.

O Ministério Público lembrou em comunicado à imprensa que, em 7 de março, emitiu um primeiro mandado de prisão e que, quando a empresária não compareceu, solicitou um tribunal de garantias para declará-la foragida.

A Procuradoria também estabeleceu que o juiz do caso deveria emitir um mandado internacional de prisão à Interpol para que Dalia pudesse ser processada pela produção e uso de documentos públicos com conteúdo falso, entre outros fatos sob investigação.

Os advogados da empresária disseram que ela providenciou passaportes paraguaios para Ronaldinho e Assis através de uma agência particular e não tinha conhecimento de que os documentos eram irregulares. A defesa dos irmãos, por sua vez, argumentou então que ambos estavam interessados em abrir negócios no Paraguai e que os receberam como um presente.