A justiça russa condenou nesta terça-feira o líder opositor Alexei Navalny a três anos e meio de prisão por violar condições de uma sentença de 2014 que foi considerada arbitrária pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

A juíza do caso declarou que Navalny, que voltou à Rússia em janeiro, após se recuperar do envenenamento com o agente químico Novichok, violou a liberdade condicional ao não se apresentar a uma autoridade competente no ano passado.