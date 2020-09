A Procuradoria-Geral da Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira que as sentenças de cinco condenados à morte em primeira instância pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do país em Istambul, na Turquia, em outubro de 2018, foram reduzidas para 20 anos de prisão.

O tribunal também condenou três dos réus a 10 anos de prisão e outros dois a sete anos, sem revelar a identidade de nenhum deles.