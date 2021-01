O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu nesta quinta-feira que o ex-presidente Jacob Zuma deve cumprir as intimações para depor mitidas pela comissão oficial que investiga supostos escândalos de corrupção no seu mandato, aparições que o ex-mandatário vem tentando evitar.

"O Sr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma é obrigado a obedecer a todas as intimações e diretivas legalmente emitidas pela Comissão Judicial de Inquérito", diz o veredito do Tribunal Constitucional, com sede em Joanesburgo.