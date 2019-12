Os fãs do canadense Justin Bieber ganharam um grande presente de Natal nesta terça-feira: o cantor anunciou em um vídeo o primeiro álbum nos últimos quatro anos e as datas da turnê que fará por Estados Unidos e Canadá em 2020.

"Como humanos somos imperfeitos. Meu passado, meus erros e tudo pelo que passei. Acredito que estou onde deveria estar, e Deus me tem onde ele quer", disse o astro da música pop no vídeo de apresentação do novo trabalho, cujo nome não foi divulgado.

A filmagem, em que Bieber aparece com gorro de lã azul claro, calça larga e um de seus típicos casacos com capuz, marca a volta oficial do cantor à música desde 2015, quando suspendeu inesperadamente a turnê "Purpose World Tour".

"Eu acho que este é diferente dos outros álbuns apenas por onde estou em minha vida. Estou empolgado para entrar em ação na minha próxima turnê. Todos temos histórias diferentes, e estou ansioso para compartilhar a minha", declarou o músico, autor de outros quatro álbuns: "My World 2.0" (2010), "Under The Mistletoe" (2011), "Believe" (2012) e "Purpose (2015).

Entre as mudanças de vida, está o rompimento do namoro com a cantora Selena Gómez, com quem se relacionou por uma década, e o casamento com a modelo americana de ascendência brasileira Hailey Baldwin, agora Hailey Bieber.

O astro também deu uma prévia do novo single, "Yummy", que segundo ele será lançado no próximo dia 3. É o seu primeiro trabalho pessoal desde 2015, já que neste período fez apenas algumas participações especiais, como na versão remix do hit "Despacito", de Luis Fonsi. "(Yammy) É a música que eu mais amo entre todas as que já fiz", cravou. EFE

ac/dr