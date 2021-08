O jovem atacante brasileiro Kaio Jorge desembarcou nesta quarta-feira no Aeroporto de Casalle, em Turim, no norte da Itália, onde iniciará as etapas que culminarão com a assinatura de contrato com a Juventus.

O recém-contratado junto ao Santos chegou em avião que pousou por volta de 10h pela hora local (5h de Brasília) e foi recebido por um representante do clube 'bianconero', segundo vídeo divulgado pela própria Juve.