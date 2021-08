O atacante Kaio Jorge, revelado pelo Santos e apresentado nesta quarta-feira como reforço da Juventus, expressou orgulhou por compartilhar o vestiário com Cristiano Ronaldo, jogador que "sempre foi uma inspiração" para o brasileiro.

"Nesses primeiros dias Cristiano me ajudou, ele é uma pessoa fantástica. Vou aprender muito com ele, dentro e fora do campo. Ele é sempre o primeiro a chegar para treinar e estou muito feliz por estar ao lado dele", comentou o jovem, de 19 anos, em entrevista coletiva.