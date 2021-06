Cidade do México

EFE Cidade do México 8 jun 2021

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, chegou nesta terça-feira ao Palácio Nacional do México para se reuniu com o presidente Andrés Manuel López Obrador, com quem discutirá a crise migratória na região.

Kamala chegou a sede da presidência às 9h59 (11h59 em Brasília), em meio a um forte esquema de segurança, e foi recebida pelo mandatário mexicano.