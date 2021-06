Cidade do México

EFE Cidade do México 8 jun 2021

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta terça-feira que, juntamente com o México, estão entrando em uma "nova era" após o encontro com o presidente Andrés Manuel López Obrador, e seu gabinete.

"Acredito firmemente que estamos embarcando em uma nova era", disse ela durante encontro no Palácio Nacional com a equipe do presidente mexicano.