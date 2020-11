Candidata a vice-presidente na chapa do democrata Joe Biden, que segundo projeções da imprensa americana venceu as eleições nos Estados Unidos, Kamala Harris reagiu no Twitter com satisfação, ao mesmo tempo em que alertou para a necessidade de um grande esforço por parte do provável novo governo.

"Esta eleição é muito mais do que sobre Joe Biden ou sobre mim. Trata-se da alma da América e de nossa vontade de lutar por ela. Temos muito trabalho à nossa frente, vamos começar", declarou a ex-senadora através do Twitter.