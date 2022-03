EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, confirmou nesta quinta-feira que duas baterias de sistemas antimísseis Patriot foram enviadas para a Polônia, o que, segundo ela, representa uma prova do "compromisso" de Washington.

Durante visita à Varsóvia, em que discutiu a guerra na Ucrânia com integrantes do governo da Polônia, a vice-presidente americana destacou, além disso, que foram enviados para o país do território polonês 4,7 mil efetivos adicionais, que se somam aos 5 mil que já estão ali de forma habitual. EFE