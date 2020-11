A candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse nesta terça-feira, dia das eleições gerais no país, que tem "fé" no povo americano.

"Acredito firmemente que em quem quer que votemos, iremos defender a integridade de nossa democracia e uma transferência pacífica de poder", disse Harris a repórteres em sua chegada ao aeroporto de Detroit, no estado do Michigan, onde participou de um ato eleitoral com outros políticos de seu partido.