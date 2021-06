A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitará nesta sexta-feira um centro de detenção da Patrulha de Fronteira em El Paso, no estado do Texas, durante sua viagem à fronteira com o México.

Segundo a porta-voz de Kamala, Symone Sanders, a vice-presidente também se reunirá com imigrantes detidos nas instalações, conhecidas como Centro de Processamento Central, que têm mais de 9 mil metros quadrados.