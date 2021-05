Cidade do México

EFE Cidade do México 5 mai 2021

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitará o México no próximo dia 8 de junho no papel de enviada de Washington para abordar a migração regional, anunciou nesta quarta-feira o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Sim, ela estará no México, penso que em 8 de junho, após as eleições" de meio de mandato 6 de junho, disse López Obrador durante sua coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional, sem dar mais detalhes.